S’offrir un Fantôme en français…

Une toute nouvelle production du Fantôme de l’Opéra en version concert et en français sera présentée en janvier 2020.

Le Fantôme de l’Opéra est un véritable phénomène mondial. La version concert francophone sera un événement d'envergure et s'inscrira dans l'histoire de cette œuvre musicale qui a conquis plus de 140 millions de spectateurs à l'échelle mondiale dans sa version originale, et ce, depuis sa création en 1986. Adaptée du roman de Gaston Leroux par Andrew Lloyd Weber, cette comédie musicale a attiré plus de 140 millions de spectateurs depuis sa création, en 1986. Elle a notamment été jouée plus de 12 000 fois au Majestic Theater, à Londres.

Le spectacle nous transporte en 1881 dans le Paris mythique de la Belle Époque. Caché dans les souterrains de l'Opéra de Paris, un mystérieux fantôme mène une existence étrange et solitaire. Craint de tous, cet homme monstrueux cache son visage déformé derrière un masque. Le fantôme tombe profondément amoureux de la chanteuse Christine Daaé et c'est grâce à son aide que celle-ci deviendra une grande vedette de l'Opéra de Paris. Bien que son cœur soit promis à un aristocrate, Raoul, Christine est fascinée par le charme sombre du fantôme et le suit dans son royaume souterrain. Dans les catacombes, les deux hommes se battent pour gagner l'amour de la belle.

La version concert présentée en français est rendue possible grâce à une entente spéciale avec The Really Useful Group Ltd. Il s’agit d’un spectacle de Spectra Musique exclusif au Québec avec 20 chanteurs et un orchestre de 40 musiciens. Les représentations du Fantôme de l’Opéra auront lieu à Montréal au Théâtre St-Denis du 8 au 12 et du 23 au 26 janvier 2020.

Au Théâtre St-Denis (8 au 12 et 23 au 26 janvier)