Kinky Boots à Montréal à l'été 2020

Inspirée d’une histoire vécue, Kinky Boots raconte l’aventure d’un jeune homme qui trace sa voie entre tradition et ambitions.

Charlie Price a hérité malgré lui de la fabrique de chaussures de son père, au bord de la faillite. Essayant de respecter cet héritage et de sauver l’entreprise familiale, il trouve l’inspiration grâce à Lola, une flamboyante drag queen qui lui fait découvrir le monde de la mode et ses extravagances. En travaillant ensemble à redresser l’usine, ils réalisent qu’ils ont plus en commun qu’ils le pensaient.

Kinky Boots se veut une célébration musicale de l’amitié emplie d’une bonne dose de conviction qu’il est possible de changer le monde… lorsqu’on se donne le droit de changer d’avis?! Primé de nombreuses fois, Kinky Boots a remporté six Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale.

En première mondiale, la version francophone du spectacle sera présentée au cours de l’été 2020, avec une mise en scène signée Serge Postigo. Avec ses personnages colorés et sa musique originale signée par nulle autre que Cindy Lauper, Kinky Boots promet de ne laisser personne indifférent.

Le cadeau queer idéal pour les fêtes.

Au Théâtre St-Denis dès le 11 juin 2020.

theatrestdenis.com/fr/spectacle/kinky-boots/ www.hahaha.com/fr/show/kinky-boots