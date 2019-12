Décembre la fresque musicale du temps des fêtes de retour

Décembre, la grande fresque du temps des fêtes signée QUÉBEC ISSIME est de retour à Montréal pour une 17e année. Un événement à grand déploiement où la magie du temps des fêtes est à l’honneur.

L’instant d’une soirée, les personnages du village sous l’arbre de Noël prennent vie à la manière d’une comédie musicale. Décembre vous offre vos incontournables du temps des fêtes ainsi que de nouvelles versions tantôt touchantes et envoûtantes, tantôt surprenantes et délirantes...

Pour la saison 2019, la troupe de Québec Issime accueille à nouveau dans ses rangs Marc Hervieux dans le rôle d'Onésime Lemaire, maire de la municipalité, entouré de tous les autres personnages légendaires qui prendront vie le temps d’une soirée dans le traditionnel village situé sous le sapin de Noël. Vingt-quatre artistes sur scène — chanteurs, danseurs et musiciens — dans des décors et des costumes somptueux, et des performances époustouflantes à travers douze tableaux féeriques dans la comédie du temps des fêtes. Outre Marc Hervieux, on pourra y voir et entendre Gabrielle Destroismaisons, Sophie Day, Élise Cormier, Sylvain Doré, Marc-André Fortin, Emy Fournier et Alexandre Lapointe.

Depuis le premier lever de rideau en 2003, critiques et spectateurs sont unanimes à louanger ce spectacle incomparable. Encore cette année, petits et grands seront impressionnés par la grandeur et la magie du spectacle musical Décembre. Un rendez-vous empreint de souvenirs et d’émotions qui touchera l’enfant qui sommeille en chacun de vous…

DÉCEMBRE de Québecissime

au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, du 12 au 29 décembre.





Infos et billets au quebecissime.net/fr/spectacle-decembre