Queerment féminin pour Noël

Chaque année, en décembre, Hollywood et compagnie nous propose une myriade de films pour la période des fêtes. Normal, quand la petite famille se déplace au cinéma, c’est payant. Monsieur Guzzo ayant d’ailleurs compris la recette a tenté l’expérience avec Papa est devenu un lutin, l’an dernier. Le gâteau n’a pas levé. (Et pour cause…) Si certains de ces films sont des navets, et d’autres des réussites, il n’en demeure pas moins qu’ils se concentrent généralement sur des contextes hétéronormatifs. Rares sont ceux où les LGBT se retrouvent autour du sapin. Encore plus rarissime, les lesbiennes.

C’est dans cette perspective que Tello Films et Dash Productions présentent Season of Love écrit par Kathryn Trammell et réalisé par Christin Baker et mettant en vedette Dominique Provost-Chalkley, Jessica Clark, Laura Allen et Emily Goss. Cette équipe féminine met en scène les histoires de femmes LGBTQ+ qui durant la période des fêtes, de Noël au Nouvel An, découvrent le plus beau cadeau à recevoir, celui de l’amour sincère. Si le titre se réfère à la période des fêtes, il évoque aussi la célèbre chanson de la comédie musicale Rent, qui se déroule à l’époque des années 80. En ce sens, le film Season of Love vous promet des chansons ori-ginales, mais aussi des reprises, de Madonna à Cindy Lauper. Bref, une trame sonore qui vous réjouira «queerment», sans être quétaine. C’est souvent rare dans bien des films de Noël… En vous souhaitant une belle période des fêtes.

Disponible pour achat (téléchargement anglais)

dès le 4 décembre, ici: www.seasonoflovemovie.com