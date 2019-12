Israel Folau fait un don a une association LGBT… sans le savoir

La chaîne australienne Nine News Sydney n’a pas manqué de révéler l’histoire. Israël Folau, la star déchue des Wallabies pour cause de propos homophobes réitérés, a involontairement fait un don à une organisation caritative qui «encourage la diversité sexuelle et soutient la communauté arc-en-ciel jeune et vulnérable».

Les faits ? Folau et son épouse, le mois dernier, sont allés dîner chez Gorilla Kitchen, un restaurant… LGBTQ d’Auckland qui fait don d’une partie du prix de ses repas à une association nommée Rainbow Youth. Le restaurant, qui appartient et est géré par un couple lesbien, n’a pas manqué de révélé ce pied-de-nez aux position de Folau qui, la semaine dernière, avait affirmé que «les feux de brousse et la sécheresse (qui ravagent actuellement l’Australie, NDLR) sont une punition de Dieu en réponse à l’instauration du mariage gay» en Australie. «Nous avons trouvé cela très amusant qu'il mange des plats préparés par une lesbienne puis servis par une lesbienne», a raconté la patronne du Gorilla Kitchen.