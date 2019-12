Jonathan Alpeyrie immortalise l’univers des bars gais de Sao Paulo

Le monde souterrain des rencontres entres hommes à Sao Paulo ne ressemble à rien d’autre sur la terre. La variété de la communauté gaie, sa taille et la régularité des soirées chaudes, propices aux rencontres, sont en plein essor. Le Brésil jouit d’une réputation auprès des étrangers qui viennent visiter ce pays, en tant que pays caractérisé par des excès et des disparités. Le photographe français Jonathan Alpeyrie a croqué le milieu gai dans une série de superbes photos publiées par le magazine «L'œil de la photographie»...

Sao Paulo, ce n’est pas le Brésil, les habitants aiment comparer leur mégapole à New York, qui n’a rien à envier au reste des États-Unis.

Sao Paulo a de l’argent, de grandes entreprises, de l’art, une population cultivée, contrairement à Rio de Janeiro, qui est considéré comme un centre urbain plus provincial et plus pauvre. Si vous voulez vraiment vivre une vie de fête, Sao Paulo est considérée comme la Mecque du monde de la fête, où de grandes soirées, des concerts, sont organisés tous les jours.





Comme c’est souvent le cas avec la fête, la drogue, l’inhibition sexuelle et les interactions humaines sont nées d’une population locale déjà très agitée qui se déchaîne à tout moment. La taille impressionnante et la régularité de la fête à Sao Paulo sont très probablement inégalées sur la planète.

Depuis 10 ans, les événements, les soirées à thème et d’autres types de rassemblements artistiques et sociaux ont gagné en popularité et en renommée. Divers sites sont utilisés, provenant d’usines abandonnées ou de lieux artistiques tels que les anciens théâtres ou simplement d’énormes discothèques à plusieurs niveaux. Souvent retrouvée dans le centre-ville, qui était depuis les années 1970 un quartier abandonné et violent de la ville, fait maintenant un retour sérieux.

Une fois par mois, généralement vers le 12, des lieux secrets dévoilent à la dernière minute des événements sociaux proposant différents types de fêtes. Du fétiche aux orgies, en passant par l’art sexuel, et bien plus encore, la communauté gaie a beaucoup de choix. Un de ces événements, appelé Dando, peut accueillir jusqu’à 3 000 fêtards toute la soirée. Avec trois étages, plus sombres les uns que les autres, la notion de sexe se réinvente par inhibition complète. Vous pouvez choisir de simplement bavarder et rencontrer des amis, tandis que d’autres optent pour une approche plus physique et directe du sexe, avec un seul ou plusieurs partenaires. Être nu et s’offrir aux autres est une scène courante, puis passer à l’autre. Il n’y a pas d’agression ou de violence, mais simplement un sentiment de liberté.





Certains autres partys, comme Luxuria, offrent un lieu plus artistique, qui mène également au sexe, mais dans un contexte différent, le sexe et l’art sont réunis en une seule expérience. Bien que cela puisse sembler être un moyen similaire, les organisateurs de la communauté gay ne le voient pas ainsi, mais font véritablement partie de leur vie artistique et de leur éducation.

Tous les membres de la communauté gaies sont les bienvenus à ces événements, bien que certains des partys attirent plus certains groupes que d’autres, que ce soit via le prix d’entrée ou le style promus par la soirée telle quelle. Les organisateurs gardent à l’esprit cette différence en ajustant les prix en fonction des personnes qui, selon eux, participeront à la soirée. L’âge a aussi son importance, car certains événements s’adressent à un public plus mûr, comme le parti Brutus, en tant que fête fétiche pour les hommes âgés de 40 ans à 50 ans et plus.

Bien que les femmes soient bienvenues à ces soirées, peu d’entre elles y assistent, seules celles qui sont intéressées à jeter un coup d’œil. Le reste de la population de Sao Paulo ne se mêle pas à de tels événements, le choix d’événement spécifiquement hétérosexuels étant déjà assez grand. À chacun ses préférences…