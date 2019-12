Titanic live

Le film Titanic sera présenté en ciné-concert à Montréal les 8 et 9 février prochains par GFN Productions, la jeune compagnie fondée par les jumeaux Francis et Nicholas Choinière et leur ami Gabriel Felcarek-Hope, qui avaient réussi le tour de force d’avoir les droits pour The Lord of the Ring/Fellowship of the Ring en janvier 2019.

Tous les billets avaient été vendus pour les deux représentations. Il ne serait pas étonnant que le trio répète cet exploit avec Titanic, l’un des films les plus payants de l’histoire. Écrit et réalisé par James Cameron, le film culte Titanic est resté pendant une période record de 12 ans le plus grand succès de l'histoire du cinéma au box office mondial. Il fut de plus récompensé de 11 Oscars dont ceux du meilleur réalisateur et de la meilleure musique. Attirant un vaste public, ce type de spectacle alliant orchestre et cinéma a le vent dans les voiles. Les affaires vont bien pour cette petite entreprise d’un an d’existence, qui a obtenu l’exclusivité des droits de Titanic pour le Canada, pour ce genre de soirée de projection-concert. Le film original sera présenté en HD sur écran géant, dans la version originale anglaise avec surtitres français. La partition épique de James Horner prendra vie alors que le chef John Jesensky dirigera les musiciens de l’Orchestre FILMharmonique, les Petits Chanteurs du Mont-Royal; et des musiciens celtiques feront vivre cette exceptionnelle partition. Au total, 130 musiciens seront sur scène. Depuis Le Seigneur des Anneaux, GFN a présenté Star Wars IV, Fantasia et présentera le deuxième film de la trilogie de l’anneau, The Lord of the Ring : The Two Towers, à la fin février.

Ciné-Concert « Titanic » de James Cameron,

les 8 et 9 février 2020, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts