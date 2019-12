Les ballets du Trockadero : Un incontournable de la saison 2020

Les danseurs des Ballets du Trockadero reviennent encore une fois nous démontrer leurs talents, leurs prouesses, sous le signe de l'humour, de l'irrévérence. Un mélange explosif fondé et qui nous permet aussi de découvrir la viruosité de ses danseurs classiques qui chaussent les chaussons de ballerines, sans oublier de se vêtir des indispensables tutus roses.

La troupe existe depuis 1974. Et jamais ses fondateurs n'auraient cru que ces ballets décalés perdureraient. Les danseurs se renouvellent au fil du temps. La plupart ont dansé pour les plus prestigieuses compagnies de danse classique au monde, mais souhaitaient aussi explorer d'autres facettes de cet art aux codes rigides.

Entre autres danser sur des pointes, ou encore de n'être pas seulement porteur de leur partenaire. Et puis certains rêvaient un jour d'être Gisèle, Cendrillon, d'interpréter la mort du cygne, ou encore d'être La belle au bois dormant. On a tous en tête les grands moments de bravoure de la danse classique. Ils sont revisités, avec humour et beaucoup de talents, par ces interprètes iconoclastes qui bousculent les normes, avec beaucoup de générosité. Les ballets du Trockadero rejoignent tout le monde, les petits et les grands, les familles, un groupe d'amis.

À voir et à revoir sans modération et puis vous pourrez vous vanter ensuite d'être allé.e voir les Trocks, comme on les appelle plus affectueusement.

Les Ballets du Trockadéro

au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts

Jeudi 5 mars 2020 à 20h, billets sur placedesarts.com