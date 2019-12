Les «Satellites artificiels» d'Ulysse Dubois

Encadrex propose une nouvelle exposition en invitant cette fois-ci l’artiste québécois Ulysse Dubois. L’exposition Satellites artificielsprésente plus d’une dizaine d’œuvres sur papier et panneau sur le travail récent de l’artiste, originaire de la ville de Québec.

Sous l’allégorie des satellites en orbite autour de la terre, l’artiste propose des scènes orbitales, s’élevant à plusieurs milliers de kilomètres de la terre ferme. À partir de ce thème, l’artiste évoque un monde méconnu en compagnie d’un rendu futuriste sur le fond noir de l’infini galaxie. Ces œuvres exhalent toute la force d’une composition en maitrise de la palette des couleurs employées.

Ulysse Dubois, est un artiste originaire de la ville de Québec. Sa formation est un baccalauréat en art visuel de l’Université Laval en 1995. Présent dans des collections publiques dont celle de Loto Québec qui acquière une pièce en 2014, Ulysse Dubois propose une pratique de la peinture novatrice par la palette de couleurs utilisées au fil de ses expositions. À la fin des années 90, l’artiste quitte le Québec pour une formation au Mexique à la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, en dessin et céramique notamment.

Encadrex, conçoit et réalise avec son équipe des encadrements pour le public, les galeries d’art et les musées. Œuvrant dans le domaine depuis plus de 25 ans au Québec et au Canada, Encadrex est un leader en matière d’encadrement d’œuvres d’arts. L’expertise d’Encadrex ne cesse d’évoluer afin de répondre aux normes actuelles de conservation d’œuvre d’art. Ayant à cœur les artistes et leurs productions, Encadrex présente depuis plus de 25 ans plusieurs fois par année, des expositions de leurs œuvres au public.

ENCADREX 1830 Marie-Anne est, Montréal, QC, H2H 1M1 T. 514.524.9991