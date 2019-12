Les tempêtes du Slava’s Snowshow de retour

Après avoir ravi petits et grands lors de son dernier passage au Québec, la troupe du célèbre clown russe Slava Polunin prépare son grand retour à Montréal.

Treize nouvelles représentations à couper le souffle sont prévues du 8 au 19 avril 2020 au Théâtre St-Denis! Les billets sont déjà disponibles. Cette production, unique en son genre, constitue un événement visuel et musical; les adultes retrouvent instantanément leur cœur d’enfant et les plus jeunes ouvrent grands les yeux devant cette merveilleuse œuvre d’art interactive. Tous les sens du public s’éveillent face à la succession de tableaux majestueux. Une féérie poétique sans pareille qui allie musique, mime et théâtre à la perfection.

SLAVA’S SNOWSHOW

13 représentations exceptionnelles au Théâtre St-Denis,

du 8 au 19 avril 2020





Billets mabilletterie.ca - 514 437-1330