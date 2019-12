héritage culturel et inspiré

À travers une série de concerts, le Festival Bach présente, du 22 novembre au 7 décembre, nos musiciens d’élite au monde et accueille des artistes de classe mondiale au Québec.

Entre autres, ne manquez pas l’Orchestre Festival Bach Montréal sous la direction de Reinhard Goebel, avec Bruno Delepelaire, violoncelle solo du Philharmonique de Berlin à l’Église Saint-Viateur, Montréal, le 5 décembre.



Ainsi que le spectacle de clôture par The Knights Chamber Orchestra de New York, le 7 décembre à l’Église Saint-Pierre-Apôtre. Ces vingt musiciens de Brooklyn ont révolutionné l'expérience orchestrale. Ils mêlent la musique ancienne, les grands classiques et l'avant-garde, en catalysant constamment le public.



Consultez la programmation : festivalbachmontreal.com