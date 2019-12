«Jésus, Marie, Joseph», une nouvelle expo de crèches

Dominick Trudeau est connu comme metteur en scène pour des spectacles, des galas et à la télévision depuis environ 30 ans. De Mario Pelchat à Jean-François Breau, d’Isabelle Boulay à Marie-Denise Pelletier et tant d’autres artistes, leurs spectacles ont été signés par Dominick Trudeau qui a également fait la mise en scène de nombreux galas. Mais, depuis 2011, Dominick Trudeau fait le tour des galeries, de centres culturels et d’art avec une exposition sur les crèches que son père lui a légué à son décès. D’année en année, les crèches se sont multipliées. Ainsi, pour la période des Fêtes, Dominick nous offre «Jésus, Marie, Joseph!» une autre belle exposition de crèches à la Maison de la culture Mercier.

«Citer successivement le nom de Jésus, sa mère et de Joseph, ça nous arrive à tous pour exprimer un sentiment, une émotion, une surprise. Venez vous exclamer devant ces personnages qui composent la crèche, leurs origines et les nombreuses variations qu'ils vous proposent. Traditions, couleurs, émotions, surprises, sourires, étonnements, provocations et indignations vous pousseront à lancer le juron «Jésus, Marie, Joseph!» vous aussi. Jouez à deviner l'origine de certains acteurs de cette mise en scène et explorez aussi la place fragile, culturelle, sociale et politique de la crèche dans notre monde actuel!», souligne Dominick Trudeau.

L’artiste Éric Morin, de Québec, la céramiste CHA, de Saint-Bruno-de-Montarville, Pierre Huet de la revue CROC (devenu le plus grand dessinateur au monde avec un Etch A Scketch), le caricaturiste du Devoir, Garnotte (rétrospective sur 20 ans de la crèche dans l’actualité), le journaliste et dessinateur de Rue89 de Strasbourg, Piet, et l’exceptionnel Martin Lemire, artiste du ballon primé aux Etats-Unis seront de la partie cette année en collaboration spéciale.

Cette exposition, en constante évolution, nous transportera ainsi sur les cinq continents et nous fera découvrir santons, personnages, animaux, traditions, fabulations, créations et couleurs qu’inspire la Nativité aux artistes et artisans de la planète. À ce jour, Dominick Trudeau en possède plus de 700 en provenance du Québec, d’Europe, d’Amérique latine et d’ailleurs. Tout ceci est tellement fascinant que Dominick Trudeau publie un très beau livre, en 2014, intitulé Joyeuses Crèches (éditions GID) où l’on retrouve certaines des plus belles crèches, mais aussi des histoires sur les traditions alors que Josée di Stasio y va de quelques recettes aussi.

L’an dernier, le sympathique Dominick Trudeau avait fait un doublé en présentant simultanément deux expositions, l’une à la Maison de la culture Mercier et l’autre à la Place des citoyens à Sainte-Adèle. «C’est vrai qu’il y avait eu deux expositions l’an dernier, mais je me concentre sur la Maison de la culture cette année», indique M. Trudeau que l’on connaît aussi par ses très belles photos d’hommes sous la plume de Dom Trudeau (Au-delà des Hommes)! Du côté des planches, Dominick Trudeau signe en ce moment la mise en scène du tout nouveau spectacle de Mario Pelchat. Pelchat – Aznavour – Désormais, en tournée au Québec. Comme on l’aura deviné, Pelchat y interprète de magnifiques chansons de l’éternel Charles Aznavour décédé en 2018. Pour ce qui est du livre «Joyeuses Crèches» (éditions GID), on peut se le procurer chez son libraire préféré ou le commander sur le site Encoredesidees.com. Bref, à ne pas manquer durant la période des Fêtes pour s’émerveiller ou découvrir des aspects insoupçonnés de cette ancienne tradition de la Nativité!

Exposition «Jésus, Marie, Joseph!», du 23 novembre au 12 janvier,

à la Maison de la culture Mercier, 8105, rue Hochelaga, Montréal.