La Guilde, lieu d'art, de culture et d'idées cadeaux

Fondée en 1906, la Guilde canadienne des métiers d’art, située au centre-ville de Montréal, est l’endroit tout indiqué pour admirer une magnifique collection permanente d’artefacts des Premières Nations et l’une des plus importantes collections d’art inuit au Canada.

Découvrez aussi les créations contemporaines d’artisans et d’artistes canadiens à la Galerie et profitez d'une dynamique programmation d'activités! La boutique de la GUILDE offre une sélection impressionnante d’objets et d’œuvres d’art uniques, réalisés par des artisans et des artistes canadiens. Autant d'idées de cadeaux originaux!

LA GUILDE 1356, rue Sherbooke Ouest,