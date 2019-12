Noël dans le Parc : la magie des Fêtes revient au coin de la rue

« Nous sommes très fiers que Damien Robitaille soit notre porte-parole cette année» s’exclamait Alain Gingras Guimond, directeur général et artistique de Noël dans le Parc, lors de la soirée de lancement du Festival. «il nous présentera en grande primeur des chansons de Noël, tirées de son nouvel album. On a très hâte, et je suis sûr que les festivaliers seront présents en grand nombre pour venir chanter Noël avec lui le 30 novembre ». Le temps des Fêtes et ses traditions ont toujours été très importants pour Damien Robitaille et sa famille. «C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté le rôle de porte-parole du Festival.L'événement est rendu une vraie tradition du mois de décembre pour la communauté montréalaise, et je suis fier d'en faire partie », a déclaré Damien Robitaille. Les festivités commenceront d’ailleurs à la Place Émilie-Gamelin le 30 novembre, à 19h, avec le chanteur, suivi de l’éclectique duo Mélisande et de l’auteur-compositeur-interprète montréalais Colin Moore. Un show de drag-queens, A Drag Night Before Xmas, avec Marla Deer, Tracy Trash et Gisèle Lullaby, égayera Noël (16 déc., 19h30).Parmi les artistes déjà annoncés, on retrouve, entre autres, les Royal Pickels et les Shirleys (1er décemrbe), Alfa Rococo et Pierre Guitard (6 décembre), Valaire, Vendou et Jabobus (le 7 décembre), les Bons débarras (8 décembre), Laura Babin (10 décembre), Simon Kearner, Jérôme 50 et Santosh Lalonde (13 décembre), Sarahmée, Rymz et Kirouas & Kodakludo (14 décembre), Bruno Rodéo, Wd-40 et Grimskunk (20 décembre). The Lost Fingers et le Sunny Jazz Band (21 décembre). Sans oublier la carriole des contes, la marche aux flambeaux, les moutons et l’arbre à souhaits (parc des Compagnons), ces trois parcs seront animés de clowns, marionnettes géantes et cracheurs de feu en attendant la visite du père Noël. On y prévoit des feux de joie pour griller saucisses et guimauves, et se réchauffer le cœur et les pieds tout en dégustant, agrémentés de cannelle, un vin ou un jus de pomme chauds, un chocolat, ou une bière de micro-brasserie. Des installations artistiques à proximité de la place Émilie-Gamelin étendront la féérie de Noël jusqu’au Quartier latin.Achetez votre sapin de Noël (achat local garanti !) dans un des villages ou en ligne ; cette contribution finance une grande part de l’événement!