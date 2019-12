Ding Dong!

Le temps des fêtes est à nos portes, et qui dit temps des fêtes, dit partys, danses, folies et cadeaux de noël… Voici donc quelques idées de disques, vinyles ou numériques à offrir.

Tout d'abord des nouvelles de George Michael. Une nouvelle pièce vient d'apparaître sur le web This Is How (We Want You To Get High). Ce titre a été enregistré durant la session finale de son dernier album et n'a jamais été lancé. Co-écrit et co-produit par George avec la collaboration de James Jackman, cette chanson accrocheuse est électrofunky dans la lignée de la pop moderne. Vous pouvez l'écouter sur votre plateforme de choix. Une version longue est aussi disponible. Cette pièce fera partie de la bande sonore de la comédie romantique Last Christmas où se retrouve 12 chansons de George Michael et 3 de Wham!

Le nouveau band house néodisco soul Fabrikate sort un nouvel album Made Me Feel. Dans cet album le duo revient à l’ère du disco avec un unique but: faire danser. Le premier simple Love Was Real est un joyau hybride disco house avec une voix triomphante, des percussions dynamiques et des cuivres qui feront sourire même les plus aguérris de la piste de danse. Avec ce nouvel album, Fabrikate nous plonge dans un voyage à travers les beaux jours du disco. Découvrez leur musique remplie d’influences variées avec un mélange de funk, d’électrodisco et de house moderne.

Le clip Flash Pose mettant en vedette Charli XCX et la drag queen brésilienne de 24 ans Pablo Vittar fait sensation depuis plusieurs mois. Une vidéo colorée où le noir et blanc se juxtapose merveilleusement pour faire ressortir les danseurs et leurs poses suggestives… un clin d’oeil au voguing. Cette pièce est tirée du 3e album solo III de Pablo Vittar. Une version live est disponible sur MTV EMA. À suivre!

L’artiste multi-instrumentalisme Gabriella revient en force avec un 2e album intitulé Étrangère. Au son d’une pop assumée et énergique, la chanteuse nous dévoilera ses remises en question, ses découvertes et explorations. Accompagnée de son magnifique violon, la voix touchante et envoutante de Gabriella nous plonge dans son univers où elle ne nous est pas si étrangère…. Voilà de la bonne pop féminine!

Rachid Taha nous a quitté l’année dernière pour revenir en musique et âme. Il nous lance via le ciel un album posthume plein de fougue. Je suis Africain est un disque bordélique et jouissif, lascif et sans retenue. Un beau projet de musique fusion électro-arabe où tout est permis. Du bon Taha à son meilleur. Reste En Paix et nous on fera la fête! Pour son cinquième album le quintette québécois Chocolat revient avec un disque kaléidoscopique Jazz Engagé, une sorte de collage de styles musicaux. On y entend du progressif, des grooves psychédéliques (Stones), du punk, etc… un trip musical "tout mêlé", ça dérape fort mais d’une façon intelligente avec de multiples références. Un disque copieux par la diversité de ses influences musicales liée par d’excellents musiciens. À écouter: Cerise Lime Bleuet

L’artiste pop américaine Tove Lo avec Sunshine Kitty livre ici 14 hymnes carburant au « girl power ». Flirtant entre le danse et l’électro, voire aussi le rap, cette galette plaira aux fans de Rihanna, Robyn et Fever Ray. Un album délicieusement cru et lumineux.

Trois semaines avant Isabelle Boulay, voilà que Damien Robitaille dévoile son album du temps des fêtes Bientôt Ce Sera Noël! En effet, ça s'en vient... Joyeuses fêtes!

KHöl de Medhi Bahmad

Un nouveau venu sur la scène musicale, le québécois d’origine marocaine Mehdi Bahmad qui était du spectacle Excellence lors du dernier Festival Fierté Montréal, nous offre pour le temps des fêtes Khôl son premier ep. Issu d’une culture musulmane et d’un cadre hétéronormé, l’artiste remet en question les paradigmes de l’identité sexuelle et des genres. Son minialbum de 4 titres est une réalisation de Wake Island et un mix de Seb Ruban. Des chansons qui traitent des différentes blessures, du parcours parsemé d’embuches de son personnage caché dans son jardin secret. Album pop-dansant aux accents electro minimaliste, sensible et tonique. Les textures synthétiques sont séduisantes et enveloppent un paysage sonore chaud et authentique. L’artiste propose un univers visuel unique, sensuel, attaché à sa musique. Il a réalisé sa pochette, ses vidéo-clips et s’assure que le résultat soit à la hauteur. À voir le très beau vidéoclip Lay, mélange de danse, de sensualité, d’échanges de secrets et de clair-obscurs.