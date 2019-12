Pour Noël, pouruqoi ne pas faire le cadeau de la musique...

Angèle

Angèle Van Laeken, c’est la sensation francopho-ne (et féministe) de l’heure. Invitée aux Francos, en juin dernier, elle a offert une performance devant une foule en délire. En décembre, elle remettra ses pieds à Montréal, au Centre Bell qui l’accueillera. Preuve indéniable de l'ascension fulgurante que connait Angèle en tout juste un an et demi! Après avoir assuré la première partie de Hubert Lenoir au Club Soda lors des Francos 2018, elle revenait donner son propre concert au MTELUS aux Francos 2019, et la voici qui s'offre maintenant un Centre Bell pour répondre à la demande! Son premier album, Brol, s’est mérité un disque de diamant en France et, aux Victoires de la musique en février dernier, la jeune chanteuse de 23 ans est repartie avec le prestigieux prix de l’Album révélation de l’année. Elle nous offrait récemment la réédition de son album, additionnée de 7 titres inédits.

Mika se dévoile avec «My Name Is Michael Holbrook»

Composé entre Miami, Londres et la campagne Toscane, l’opus se compose de 13 titres aux sonorités pop irrésistibles parmi lesquels le très hot Ice Cream,l’émouvant Tiny Love, le dépaysant Sanremo ou encore Dear Jealousy, dernier simple en date présenté par l’artiste. L’auteur aborde des thématiques très personnelles et retourne à l’essence de ce qu’il est: «Je parle de ma vie, de choses jamais dites, je parle de ma famille… c’est un album extrêmement personnel avec énormément de joie, qui fait danser et pleurer», nous avait confié Mika en interview, lors de son passage à Montréal.