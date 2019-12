Le dandysme: la création de soi

Au départ, le terme désignait l’homme élégant et raffiné de l’Angleterre du 18e siècle, mais c’est dorénavant bien plus. En effet, il désigne un regard particulier que l’on porte sur soi, son style de vie et l’esthétisme (et parfois le snobisme) qui habite celui qui fait sienne cette philosophie ou cette manière d’être.