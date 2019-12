Queer holdings: a survey of the Leslie-Lohman Museum collection

Les origines de la collection du Leslie-Lohman Museum remontent à 1969, lorsque ses fondateurs ont organisé leur première "foire d'art homosexuel" à New York.

Évoluant de galerie en galerie, de fondation en musée pendant cinq décennies, la collection reflète l'histoire changeante des mouvements sociaux LGBTQ aux États-Unis, des émeutes de Stonewall jusqu’à l'épidémie de sida, lorsque les fondateurs ont très souvent sauvé de justesse le travail des artistes mourants de familles qui voulaient le détruire. L’ouvrage présente 200 objets issus de la vaste collection permanente du Musée et rassemble des textes qui en explorent l'histoire et la provenance, le genre et le sujet.