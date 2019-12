En 1965, Tom of Finland décide de mettre en place un personnage permanent au cœur de son bestiaire masculin. Il tente tout d’abord l’expérience avec un homme blond nommé Vicky, suivie d'un Jack d'inspiration "tarzanéenne", mais sans réellement convaincre ou être convaincu.

Puis, en 1968, Kake fait son apparition: un homme aux cheveux foncés et à la moustache fournie, portant le cuir avec ostentation ainsi qu'un T-shirt blanc serré arborant la fière devise "Fucker". Le dessinateur a vécu par procuration de nombreux fantasmes à travers les aventures de sa création qui a fini par générer le look clone gai des années 1970. Entre 1968 et 1986, Tom a publié 26 épisodes d'aventures de Kake, la plupart sous forme de livrets de 20 pages. Le présent ouvrage rassemble toutes ces histoires en un seul volume de plus de 700 pages. Y plonger, c'est retomber à une époque où la moustache était à la fois fière et bien épaisse.

Tom of Finland: the complete Kake comics / Tom of Finland. Allemagne: Taschen, 2019. 704p. (Bibliotheca Universalis)