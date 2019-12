Larrikin Outsiders et Larrikin Americana

Deux nouvelles publications du photographe Paul Freeman qui poursuit son exploration du travailleur américain dans tout ce qu’il y a de plus rural et usinier.

La masculinité y est présentée au cœur d’environnements souvent sauvages ou industriels où se marient avec force stoïcisme et vulnérabilité. Les ouvrages dédiés au nu masculin sont légion, mais bien peu peuvent se targuer d’atteindre ce niveau de qualité et de succès. Dans ces deux derniers titres, l’accent est tout d’abord mis sur le personnage de l’étranger (Outsiders) auréolé de mystère et parfois d’un soupçon de danger, et ensuite sur la diversité propre à l’immensité du territoire américain (Americana) et de ceux qui l’ont bâti.

Larrikin Outsiders / Paul Freeman. 2019 | Larrikin Americana / Paul Freeman. 2019