Grève des anges

Les «ex» et les «exes», puisqu’elle est voile et à vapeur, sont donc monnaie courante dans les débordements de cette étudiante à temps plein offrant un cœur à temps partiel (mais est-ce vraiment le cas?). Sa devise est «Je suis majeure, la vie peut faire de moi ce qu’elle veut» et c’est donc sans crainte aucune qu’elle la traverse. Enfin, la peur est tout de même un présente puisqu’elle éprouve une crainte viscérale à l’idée de prendre un bain. La vastitude d’une baignoire, c’est trop pour cette dernière, mais heureusement la mousse de bain se révèle une arme ultime contre cette menace! C’est au cours de ses rencontres et de son parcours estudiantin, de la fin de secondaire jusqu’à l’université, que l’on découvre et s’attache à une jeune femme à la fois étonnamment fragile et forte, qui part à la découverte d’elle-même et des autres. Bien évidemment, l’humour est toujours au rendez-vous!