Un 2e roman réédité dans l’Hexagone

«C’est mon 2e roman à être publié en France, je suis très, très content. Qui aurait dit, en 2014, que je ferai autant de chemin en tant qu’auteur et, surtout, en tant qu’auteur indépendant !», de souligner Daniel French.

«Les vies d’anges», le 5e roman de Daniel French, traite entre autres du sujet délicat de la mort. Il avait été publié en 2018.

Mais pourquoi parler de la mort ? «Peut-être parce que j’ai peur de la mort ? Peut-être que c’est pour conjurer le sort un peu et apprivoiser ainsi la mort… Ma plus grande crainte c’est de mourir dans la souffrance surtout, donc peut-être est-ce pour adoucir les choses que j’ai voulu écrire ce roman. Cela faisait une quinzaine d’années que j’avais cette idée-là de l’ange accompagnateur et de la mort. Le roman est aussi une belle relation père/fille. Et c’est mon premier roman où le personnage principal est féminin et lesbien. C’est un genre de thérapie que Mélanie – le personnage – va vivre avec l’ange gardien», expliquait l’auteur dans une entrevue précédente.

Rappelons que, coup sur coups, cet auteur fort sympathique a publié un roman par année, soit «L’eau des nuages» (2014), «Entre le rose & le noir» (2015), «Melting Blue Delicious» (2016), «Que Dieu te protège» (2017) et, finalement, «Les vies d’anges» (2018). À noter que «L’eau des nuages» a été mise en scène au théâtre par Marc-André Casavant et joué au Festival Fringe de Montréal en 2017.

Fait à souligner, «Que Dieu te protège» a été parmi les 10 meilleurs vendeurs sur Amazon France ! Ce n’est pas à négliger tout de même.

Daniel French est à rédiger en ce moment son tout nouveau bouquin, son 6e, intitulé «Caramel», soit la description de la vie de certaines personnes, mais par un chat appelé Caramel. Ce roman sortira, vraisemblablement, en 2020.