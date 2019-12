Angèle aurait retrouvé l’amour… chez une femme

Séparée depuis quelques mois de son compagnon de longue date, la chanteuse Angèle aurait retrouvé l’amour en la personne d’une Youtoubeuse.

Le magazine Public, en kiosque ce vendredi 22 novembre, dévoile des photos de la chanteuse en compagnie d’une jeune femme, une Youtubeuse prénommée Marie, avec qui elle échange notamment un baiser. Selon le journal, la chanteuse Bruxelloise aurait même déjà emménagé à Paris il y a quelques semaines pour vivre pleinement son nouvel amour avec Marie.

Une nouvelle histoire qui commence quelques mois après la rupture d’Angèle avec Leo Walk, danseur et artiste avec qui elle a été en couple quelques années. Un moment douloureux qu’elle évoque dans sa nouvelle chanson «Perdus», qui figure dans la réédition de son album «Broi». «On perd notre temps à se perdre tout le temps, loin de nous où ni l’un ni l’autre n’ira […] Ca me manque les jours tendres du début à s’aimer pour la première fois, loin de nous», écrit-elle dans le titre.

Si Angèle n’a jamais parlé de sa propre orientation sexuelle, elle évoquait l’homosexualité dans le sublime «Ta Reine».

«Mais tu voudrais qu’elle soit ta reine ce soir, même si deux reines c’est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu’elle soit ta reine ce soir, toi les rois tu t’en fous c’est pas c’qui te plait», chante-t-elle avec douceur.

Depuis son concert à Montréal en première partie d’Hubert Lenoir aux Francos 2018, la vie d’Angèle a pris une tout autre tournure. La jeune Belge, artiste à la voix de velours et aux textes à la fois forts et décomplexés, a connu une ascension musicale des plus fracassantes. Celle qui se trouve être présentement l’une des plus grandes stars de la pop francophone en Europe sera de retour à Montréal, le 13 décembre cette fois.