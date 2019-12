Enquête mondiale sur la santé des hommes gais et bisexuels

Une enquête mondiale sur la santé et les droits des hommes 2019 (dite GMHR 2019) est lancée. Elle porte sur les facteurs qui ont une incidence sur la santé des hommes gais et bisexuels dans le monde, notamment la discrimination, l’accès aux services et la criminalisation de l’homosexualité.

L’enquête aborde également les questions de santé mentale, de liberté d’identité et d’expression de genre, ainsi que de lien social et de bien-être, qui se sont toutes révélées être des indicateurs d’une santé sexuelle au sens large. Cette vaste enquête est à l’initiative de AGCS PLUS, MPact Global Action pour la santé et les droits des hommes homosexuels et d’autres réseaux régionaux. Lancées pour la dernière fois en 2014, les précédentes éditions de l'enquête GMHR avaient généré plus de 10 000 réponses du monde entier, révélant des informations vitales sur l'état de l'homophobie, les droits de l'homme et l'accès aux services de santé dans le monde entier. Comme par le passé, l’enquête de cette année vise à soutenir la création de connaissances, l’élaboration de politiques, la mise en œuvre de programmes et le plaidoyer liés aux problèmes qui importent le plus aux membres de la communauté aux niveaux local et mondial. Cette enquête, uniquement disponible en ligne, est essentielle pour alimenter le plaidoyer de nombreuses associations et ONG à travers le monde.