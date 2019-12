Exposition sur le VIH à Zurich

L’exposition Problem gelöst ? Geschichte(n) eines Virus (« Problème résolu ? Histoire(s) d’un virus ») est présentée du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020 à la Shedhalle à Zurich

Cette exposition se penche sur l’état d’esprit qui prévaut actuellement en ce qui concerne le VIH/sida. En se fondant sur le Zurich des années 1980 et 1990, elle tire des parallèles avec la situation actuelle et étudie le VIH/sida sous l’angle de la politique sociale, de la recherche médicale, du travail communautaire, de l’activisme et de la culture du souvenir et du deuil.

La Shedhalle est un lieu d'art contemporain qui jette un œil critique sur l'évolution politico-sociale. Ses expositions sont consacrées à des questions et thèmes politiques et sociétaux. Les entrées sont libres dans ce musée.