Mort du fondateur de Kouraj

Charlot Jeudy, activiste LGBT en Haiti et président fondateur de Kouraj: LGBT Rights in Haiti / Lutter pour les Droits de la Communauté M, a été retrouvé mort ce dimanche dans le quartier de Vivy Mitchell à Port-au-Prince. Les circonstances de la mort du militant de 35 ans ne sont pas claires, mais ses proches soupçonnent l'empoisonnement ou la strangulation.

C’est une terrible nouvelle pour la communauté et plus largement pour les défenseurs des droits humains dans le pays. Charlot a dédié sa vie à l'améliorations des conditions de vie des personens LGBTQ + en Haïti, avec un courage des plus inspirants. Son organisme soulignait d’ailleurs chaque année la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, malgré le contexte difficile.

Cette mort intervient dans un climat de crise politique, économique et sociale qui secoue Port-au-Prince depuis plusieurs mois.

En créole, les termes masisi, madivin, makomers etmix réfèrent aux personnes appartenant aux minorités sexuelles. Il était également membre du conseil d’administration d’Égides, une Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités mise sur pied à Montréal, avec l’appui du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.



L'équipe de Massimadi Montréal · Festival des films et des arts LGBTQ afro est sous le choc. Charlot Jeudy avait plusieurs amis et connaissances à Montréal où il est venu plusieurs fois, depuis 2016, alors qu’il tentait de lancer une version Haitienne du festival Massimadi à Port-au-Prince.

Plusieurs personnes ont travaillé avec lui à Montréal et Massimadi prévoit organiser une veillée ce mercredi.

Nous adressons d'ores et déjà nos plus sincères condoléances, nos sympathies et notre réconfort dans la douleur aux membres de l’organisme Kouraj, à la famille de Charlot et à ses ami-e-s et proches.

Il laisse dans le deuil une communauté internationale.

Mercredi 27 novembre, de 18h30 à 19h30

Veillée recueillement et hommage en mémoire de Charlot Jeudy Au MAI (Montréal Arts Interculturels), situé au 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC H2X 2K5 www.facebook.com/events/477406536467822/

Pour regarder une entrevue réalisé par une journ.aiste de Radio-Canada avec Charlot Jeudy :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1051037/demandeurs-asile-migrants-haitiens-gais-lesbiennes-transgenres-lgbt