Pour se rappeler de La Boîte en Haut

Pionnier du Village, Yvon Jussaume fondait le club La Boîte en Haut (là où est situé maintenant l’extrémité est du Complexe Sky, au 2e étage), c’était en 1975. L’aventure a duré jusqu’en 1993. Pour souligner cet événement, Yvon Jussaume organise trois rencontres, des «Retrouvailles La Boîte en Haut». Le 11 janvier prochain, on pourra entendre le pianiste Réjean Tremblay qui accompagnera la chanteuse Lucie Vallée.

. Il y a eu l’acte 1, le 14 décembre dernier, avec les artistes Richard Huet et Diane Lee au Lounge L’Un et L’Autre qui appartient à Yvon Jussaume.

«J’essaie de rassembler, de réunir des gens qui venaient à La Boîte en Haut, les artistes, mais aussi ceux qui ont travaillé au club durant plusieurs années. Ces artistes-là viennent pour socialiser et non nécessairement pour faire un spectacle, cela leur donne l’occasion de rencontrer des gens et, si le cœur le en dit, de chanter une chanson ou deux…Évidemment, cela dépend toujours de leur santé qui, parfois, est fragile», dit Yvon Jussaume qui possède aussi, avec André Bergeron, le Sir Montcalm. Une autre date est prévue pour ces «Retrouvailles» : le 14 février avec Frédérique Fournier accompagnée par Réjean Tremblay.