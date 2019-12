Matthew Shepard honoré par une plaque à la cathédrale de Washington

Le 2 décembre prochain, la cathédrale de Washington sera dotée d'une plaque à la mémoire de Matthew Shepard, victime d'un terrible crime homophobe de 1998, et dont la mort est devenue un événement marquant de l'histoire des LGBT.

Les restes de Shepard l’année dernière ont été enterrés dans la cathédrale à l’occasion du 20e anniversaire de son meurtre (photos).

Judy Shepard, la mère de Matthew, cofondatrice et présidente de la fondation Matthew Shepard, a remercié les donateurs qui ont rendu possible ce mémorial grâce à une collecte de fonds.

"Les gens du monde entier ont généreusement permis de rendre ce mémorial possible, a-t-elle déclaré. Nous sommes reconnaissants pour chaque don qui a financé cette belle plaque qui marque maintenant le dernier lieu de repos de Matt. Nous espérons que ce sera un lieu qui offrira toujours réconfort et force à tous les visiteurs".

Le révérend Randolph Marshall Hollerith de la cathédrale nationale et la révérend Mariann Edgar Budde dirigeront la cérémonie qui accompagnera l'inauguration de cette plaque.

"En tant qu'espace sacré pour la nation et lieu de prière pour tous les peuples, la cathédrale est honorée de servir de dernier lieu de repos pour Matthew et de franchir cette étape supplémentaire pour montrer que, finalement, Matthew est chez lui et qu'il est en sécurité", a déclaré le révérend Hollerith.

"L’héritage indélébile de Matthew, la force et le courage de sa famille et de ses proches sont un guide pour nous tous, qui devons faire face au bigotisme en encourageant un plus grand amour, une plus grande acceptation et une plus grande adhésion de personnes de tous horizons, identités de genre et orientations sexuelles. Nous sommes fiers de jouer notre rôle dans cet important et nécessaire combat", a-t-il ajouté.

La cathédrale nationale se distingue en tant qu'église progressiste. Elle organise des mariages entre personnes du même sexe depuis 2010 et a engagé un prédicateur transgenre à la chaire de Canterbury en 2014.

Judy et Dennis Shepard, les parents de Matthew, ainsi que le Gay Men’s Choeur de Washington et le révérend V. Gene Robinson, premier évêque ouvertement homosexuel de l’Église épiscopale, participeront à la cérémonie.