Venenum, un monde empoisonné

Moyens de défense ou de pouvoir, armes ciblées ou diffuses, menaces environnementales ou espoirs pour la médecine, les poisons suscitent crainte et fascination.

Ils ont joué de nombreux rôles dans l'histoire et la culture, la science et les croyances, la médecine et la criminologie. Située à la croisée des disciplines, cette exposition conjugue des collections issues des sciences de la Vie et de la Terre et des sciences humaines.

Arts visuels, documentaires, dispositifs multimédias et espèces vivantes se côtoient et dialoguent avec les collections ethnographiques et de sciences naturelles.

Au Musée de la Civilisation de Québec jusqu’au 5 avril 2020.

www.mcq.org