Velours de Katherine Levac

Velours, c'est ce à quoi Katherine Levac nous a habitués dans toutes ses apparitions de stand-up depuis qu'on la connaît: un ton pince-sans-rire avec juste ce qu'il faut d'ironie pour qu'on la juge à la fois irrévérencieuse et adorable, et ô combien hilarante, et des observations qui nous touchent tous et toutes un peu, et encore davantage si on revendique sa tranche d'âge.