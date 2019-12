Marché de Noël allemand de Québec

Le Marché de Noël allemand, c’est un endroit féérique qui prend vie au cœur du Vieux-Québec, quelques semaines avant le temps des Fêtes.

C’est un marché aménagé pour recréer le plus fidèlement possible l’ambiance des grands marchés de Noël européens, pour vous offrir une expérience unique et inoubliable. Au menu de votre sortie : féérie, ambiance unique, décorations magnifiques, chaleur, dégustation de succulents produits allemands (gros bretzels, saucisses, vin épicé, confiseries, pains d’épice et plus encore), délicieux produits du terroir, trouvailles pour vos cadeaux, chorale, spectacles, animation à l’intérieur comme à l’extérieur. Le marché de Noël allemand, une expérience multisensorielle unique à ne pas manquer!





Marché de Noël allemand

Dans les Jardins de l'Hôtel-de-Ville et sur la Place de l'Hôtel-de-Ville

du 22 novembre au 23 décembre.



www.noelallemandquebec.com