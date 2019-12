En Décembre 2019 dans les équipes sportives LGBTQ de Montréal

Équipe Montréal recrute:s

Le conseil d’administration d’Équipe Montréal va bientôt se renouveler. Si tu as envie de t’impliquer dans les sports et loisirs LGBT+ et Allié.e.s, c’est le moment. Quelles que soient ton orientation sexuelle et ton identité de genre, nous avons une place pour tou.te.s les bénévoles qui cherchent à faire avancer le monde du sport et des loisirs. Plusieurs postes seront ouverts et nous recherchons plusieurs profils de compétences :

• Tu es un.e pro de la communication ?

• Organiser des événements ne te fait pas peur ?

• Gérer des équipes et des projets est ton quotidien ?

• Tu es un.e stratège dans le développement des organismes ?

• Tu veux nous aider à développer nos finances pour faire tout ça ?

Contacte-nous par Facebook

Bolo

Joyeuses Fêtes ! La rentrée d’hiver débute vendredi 3 janvier 2020 à compter de 19h30. Les trois premiers cours sont gratuits et vous pouvez y adhérer en tout temps. Ces cours vous permettront d’expérimenter le plaisir de la danse country. Des cours de niveaux débutant et intermédiaire / avancé sont offerts. Les inscriptions se font sur place juste avant le début du cours. Pour connaître les horaires et toutes les activités du Club Bolo, nous vous invitons à consulter le site web www.clubbolo.com.

Venez en grand nombre. Tout le monde est bienvenu! Au plaisir de danser!

Club Bolo 2093, rue de la Visitation, Montréal H2L 3C9 à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) T. 514-849-4777

Hors sentiers pour les sports de glisse!

En hiver, Hors sentiers vous amène dans les populaires destinations pour faire du ski alpin, ski de fond, raquette et patin. Le programme complet est en ligne et vous pouvez vous inscrire via notre site web. Activités d'un jour ou en week-end complet en chalet ou en refuge. De janvier à mars les destinations suivantes seront à l'affiche : Tremblant, Parc de la Mauricie, Orford, Bromont, Massif de Charlevoix, Massif du sud, Monts-Valin et Mont Ste-Anne.

Consultez le programme complet au : www.horssentiers.ca ou contactez-nous à sentiers@horssentiers.ca ou 450-433-7508 (à MTL) ou 418-440-3885 (à Québec).

Course et Marche avec Les Galopins

Joignez-vous au Club des Galopins pour marcher ou courir au Mont-Royal. Nous nous rencontrons chaque semaine dans un esprit amical. Voici la mission qui anime notre groupe depuis plus de 24 ans :

• Regrouper des personnes de la communauté LGBT+ et leurs amis dans le but de partager des activités sportives et sociales dans un contexte d’inclusion.

• Organiser des activités sportives de course et de marche afin d’encourager les membres du club à développer l’esprit de communauté et de participation.

• Promouvoir une image positive de la communauté LGBT+ et du sport au sein de la population générale.

Nos rencontres hebdomadaires du jeudi et du samedi se déroulent au parc du Mont-Royal. Nous nous rencontrons au départ du Chemin Olmsted à droite de la statue de Georges-Etienne Cartier (avec un ange), face à l’avenue du Parc. Venez comme visiteur à un ou deux rendez-vous pour prendre le pouls de notre belle gang.

Course du jeudi : 18h - Course du samedi: 10h - Marche du samedi : 9h30 Brunch du samedi chez Bagel etc. rue St-Laurent : 11h

Suivez-nous en ligne https://www.facebook.com/galopinsmontreal

Vous pouvez communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante : info@galopins.ca

Concert Destination Soleil : Ensemble vocal Extravaganza

Le Temps des fêtes, c’est froidure, bancs de neige sur auxquels on s’attaque en poussant des jurons et… chants ancestraux. Du moins, ce l’est généralement puisqu’Extravaganza vous invite à planter votre pelle dans le sable pour un concert placé sous les rayons mordorés du soleil. C’est au cœur de ce voyage musical que vous découvrirez une île mystérieuse où règnent le bonheur de vivre, l’éclosion des passions dévorantes, les rythmes latins sans oublier un contagieux esprit des fêtes ainsi que le feu de la danse! Concert Destination Soleil, le 7 décembre 20­9 à 20 h au Le National, situé au 1220 Rue Sainte-Catherine E, Montréal. Prévente 25$ (auprès des choristes seulement, jusqu'au samedi 30 novembre). Enfant (moins de 12 ans) : 15$. Billets disponibles auprès des choristes ou via le site www.latulipe.ca section Le National

www.facebook.com/events/761876777584010