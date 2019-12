Être gai et proche aidant

Être proche aidant, c’est aider une personne en perte d’autonomie ou non autonome avec laquelle on entretient un lien affectif (ami.e, conjoint.e, membre de la famille, etc.). On estime qu’au Québec 1 personne sur 4 est proche aidante, autant dire que cette réalité touche quasiment tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie. Pourtant, dans les communautés LGBTQ+ peu de personnes s’identifient comme telles.

Il faut dire que ce concept est trop souvent perçu comme limité aux couples hétérosexuels et à la famille biologique alors que les personnes LGBTQ+ deviennent plus souvent proches aidants de leurs ami.e.s, de leur ex et de toutes les personnes qui constituent leur « famille choisie ». Ce manque d’auto identification au rôle de proche aidant les empêche d’accéder aux services d’aide et d’accompagnement qui existent comme les ressources d’information, les services de répit, d’aide à domicile ou de soutien psychosocial.

À cela s’ajoute d’autres obstacles, comme la question de la divulgation ou non de l’identité LGBTQ+ du proche aidant ou de la personne aidée. Les personnes LGBTQ+ qui ont subi de la stigmatisation au cours de leur vie, comme les aînés par exemple, peuvent être réticentes à l’idée de dévoiler leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

La question du lien qui unit les deux personnes va pourtant très vite surgir en utilisant les services d’aide et sans démonstration manifeste d’ouverture à la diversité sexuelle et de genre, certaines personnes LGBTQ+ peuvent ne pas se sentir à l’aise de se révéler. Cela ajoute un stress supplémentaire qui peut les décourager à demander de l’aide. Être proche aidant peut pourtant devenir un rôle très prenant et sans aide extérieure ou accompagnement, ces personnes courent un risque accru d’épuisement et d’isolement social.

Pour répondre à cette situation, la Fondation Émergence en partenariat avec l’Appui Montréal a mis sur pied le programme Famille choisie. Ce programme a pour mission de joindre les proches aidants LGBTQ+ pour les soutenir, les renseigner et les aider à développer des connaissances qui leur seront utiles dans leur rôle.

Ce projet comprend trois volets :

• Une campagne d’information et de sensibilisation auprès des communautés LGBTQ+ sur le concept de proche aidant.

• Un service de visite amicale avec un bénévole LGBTQ+ afin de favoriser les liens entre les membres ces communautés et de lutter contre l’isolement des proches aidants LGBTQ+.

• Des ateliers d’information mensuels destinés aux personnes LGBTQ+ leur permettant d’acquérir des compétences utiles à leur rôle de proche aidant (actuel ou futur) et d’obtenir des renseignements sur les services d’aide existants. Chaque mois c’est une thématique différente qui est abordée : les joies et les défis d’être proche aidant, les services offerts par le réseau de la santé, le mandat d’inaptitude, les directives médicales anticipées, etc. 6

Pour plus d’information, s’inscrire aux ateliers d’information ou au service de visite amicale :

www.fondationemergence.org/famille-choisie

courrier@fondationemergence.org

(438) 384-1058