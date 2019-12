Une auto en cadeau?

Une voiture comme cadeau de Noël : on peut toujours rêver. On peut imaginer que l'on place pour vous une voiture sous le sapin illuminé de la pelouse. Peut-être que la famille s'est côtisée, ou votre groupe d'amis. À moins que ce ne soit l'être aimé.e qui voulait fêter en grand le passage à une nouvelle décennie. Ou encore un généreux donateur-trice, admirateur-trice éperdu.e de votre petite personne. Enfin qu'on fasse cadeau de la voiture vieille de trente ans d'un grand-oncle récemment décédé. Sans se laisser bercer d'illusions, on peut cependant rêver sur les modèles présentés dans cet article.

Mercedes Benz A250 et A220

Et oui, il est possible de rouler en mercedes sans que la facture ne ressemble à une hypothèque pour payer un condo. Avec la série A, Mercedes propose un modèle d'entrée en espérant que vous deviendrez un mordu rejoignant la grande famille de la marque à l'étoile. La A220 se trouve être une berline qui se décline en traction avant ou à quatre roues motrices. La A250 est la version à hayon qui vient automatiquement avec les quatre roues motrices. Sous le capot, le même et seul moteur, un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres mais qui délivre 188 chevaux pour la berline, et 221 pour le modèle à hayon qui dénote alors un comportement un tout petit plus sportif. Ceci écrit, pour le reste, on retrouve à tous les niveaux les standards de la marque dont le poste pilotage avec ces deux écrans longitudinaux, inaugurés d'ailleurs dans ce modèle avant de faire école. Le luxe est au rendez-vous, la qualité d'assemblage aussi. On a rapidement l'impression de rouler dans une auto beaucoup plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Cette mini-mercedes tire bien son épingle du jeu quant à la conduite urbaine, son petit gabarit la rend très maniable, et ne démérite pas sur route et autoroute, avec un comportement fluide et rassurant en toute circonstance. Si l'on regarde le prix de base de la A220 de la A250, il peut paraître un peu plus élevé que celui de modèles équivalents d'autres marques, mais qui n'atteignent le degré de qualité que l'on retrouve chez Mercedes. Et comme chez la plupart des constructeurs allemands, la liste des options est longue, très longue, et peut faire grimper rapidement la facture. Notre coup de coeur, la A250 qui est esthétiquement très réussie. Et puis, pour celles et ceux qui veulent plus de sensation, sachez qu'une version AMG développant 302 chevaux, le tout avec un chassis et une direction retravaillées devraient être disponibles dès le début de l'année.

Kia Forte5

La kia Forte se présente comme une berline, et le constructeur a choisi de lui adjoindre une version qui se situe entre la berline à hayon et la familiale. Si vous préférez plus d'espace à prix très abordable, la Forte5 a donc tous les attraits pour vous séduire sans vous ruiner. Visuellement, elle est plus agréable à regarder que la version berline, avec ce toit légèrement fuyant pour rejoindre la hayon. Doter d'un moteur quatre cylindres devéloppant 147 chevaux, une puissance suffisante pour se déplacer facilement et sécuritaires. Une version GT existe, équipée d'un moteur turbocompressé d'une puissance de 201 chevaux, qui souhaite concurrencée les Honda Civic Si et autres Volkswagen Golf GTI. La Forte5 GT, en ce sens, est sur la bonne voie. Ce qui retiendra l'intérêt de cette Forte, c'est son grand volume de chargement qui sera parfait pour une petite famille ou encore pour un couple, un trouple, ou un.e célibataire, adepte du grand air et de la vie sportive. Et le tout sans casser sa tire-lire, ni toucher à ses REER. Le prix de base de la Forte5 se situe autour de 22 500 $, et dans sa version musclée à partir de 29 995 $.

Hyundai Elantra

L'Elantra est le modèle le plus vendu de la marque, et se classe en troisième position dans sa gamme en termes de vente au Canada juste derrière la Honda Civic et la Toyota Corolla. En 2019, l'Elantra a subi une cure de rajeunissement, ce qui lui donne un air tendance, et reste donc un modèle accessible, sûr, et agréable pour celles et ceux qui cherchent une voiture équilibrée, bonne à tout faire, et agréable à regarder. L'intérieur a été modernisé pour correspondre au goût du jour, entre autres dans l'intégration d'un écran plus grand pour tous les systèmes de connection, GPS, etc.

Le même moteur équipe les trois niveaux d'équipement proposés, pas un foudre de guerre, mais largement suffisant pour affronter toutes les situations rencontrées sur la route. Et puis surtout, dans sa version de base, l'Elantra est la moins chère de sa catégorie, du style grande voiture à petit prix : 16 999 $. Deux fois moins chère que la moins chère des Mercedes. Comme nous avons commencé sur les versions compactes et sous-compactes à hayon, sachez qu'il existe une Elantra GT à hayon, qui se veut la sportive du segment et caractérisée par le sigle N Line. Outre son design, elle se distingue de la berline par des ajouts comme des jantes en alliage de 18 pouces, des parechocs retravailléet surtout un moteur qui lui donne beaucoup plus de mordant. Ce quatre cylindres turbocompressé produit 201 chevaux, et est associé dans la version de base à une boîte manuelle à 6 rapports (boîte manuelle de plus en plus rare dans les véhicules disponibles au Canada). Il peut aussi être aussi associé en options a une boîte automatique à 7 rapports avec double embrayage. L'Elantra GT N Line est disponible à partir de 27 199 $ avec boîte manuelle.