Les manteaux Desloups, 100% laine et look urbain

Créatrice des manteaux Desloups, Isabelle Deslauriers, crée et fabrique tous ses manteaux au Québec, en utilisant un tissage en melton fait à 100% de laine, doublé avec un piqué qui augmente le degré de confort et de chaleur de ses superbes manteaux.

De vrais manteaux urbains de fabrication locale, les plus chauds en laine vierge, utilisée pour ses propriétés isolantes depuis des siècles. C’est un excellent isolant thermique et donc une matière idéale pour l’hiver, même lorsque les températures chutent drastiquement en plein hiver.

De petites attentions comme l'ajout de poches réchauffe-main, une surdoublure en flanelle dans les poignets, l'intérieur du dos ainsi que dans les poches, en font un cocon de chaleur.

De plus, le grand col boutonné assez grand pour y glisser un foulard et un capuchon détachable doublé en flanelle sont ajoutés pour vous couvrir et vous garder bien au chaud, même en plein hiver.



On y trouve aussi de larges foulards à carreaux, ainsi que des tuques également en laine!

DESLOUPS, 3694, St-Denis, Montréal - H2X 3L7



