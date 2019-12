Vivez chaque moment intensément avec les Fragrances PartyLite

Sensuelle et mystérieuse, la fragrance Chaleur ambrée vous étreint dans son coeur floral d'iris bleu, de rose incarnée de jasmin onctueux, enveloppé d'ambre, de musc, de mandarine et de safran, dans une expérience parfumée des plus provocatrices.

Séductrice et tendance, la fragrance Velouté de prunes fait fusionner la pomme juteuse et la prune succulente avec l'innocence du muguet, la douceur des dates confites, la mélasse noire et la fève tonka résineuse, créant ainsi un accord enveloppant à la fois riche et succulent. Voluptueuse et séduisante, la fragrance Cassis cachemire fleurit en un bouquet de jasmin odorant, d'iris de Sibérie et de pétales de rose que réchauffent les fruits mûrs d'un verger, le patchouli et le bois de santal, révélant une composition aussi aguicheuse que grisante.

Trio de mini-bougies en pot After Dark

148 g (525 oz) h. 8 cm (3 po), larg. cm (21/4 po).

Durée de combustion 30 à 40 heures ch. P86050 50$ / ensemble de 3



