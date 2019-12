LOLA Petite Bourgogne, une boutique cadeaux qui pense aux hommes

Si vous résidez à Griffintown, sur les bords du Canal de Lachine, dans le centre-ville ou même dans le Village et que vous recherchez un cadeau pour des êtres chers pour la période des Fêtes, inutile de courir jusqu’à la Rive-Sud ou à Saint-Sauveur puisque qu’à deux pas du Marché Atwater et non loin du Théâtre Corona, une petite boutique sympa s’appelant LOLA Petite Bourgogne peut combler vos désirs. Cette boutique d’objets de décoration et d’art de vivre en séduira plusieurs.

Ouverte depuis presque deux ans, Lola est sous une nouvelle administration depuis le mois de septembre dernier. Les nouveaux propriétaires, Richard Landry et Pierre Vermette, y ont ajouté leur touche personnelle en introduisant des dizaines de nouveaux et jolis items, des idées cadeaux témoignant du savoir-faire québécois et du design local.

Des bijoux aux coussins et jetés, en passant par des crèmes et baumes pour le corps, des accessoires pour la table et de cuisine, des bougies parfumées ou même des œuvres d’art, LOLA possède une vaste gamme de produits pouvant plaire à une clientèle variée. «75% de ce que nous vendons en boutique sont des produits locaux. Nous aimons appuyer les artisans d’ici, du Québec et du Canada. Il n’y a donc qu’une portion qui est fabriquée à l’étranger mais, encore là, on recherche quelque chose d’unique et fabriqué par des artisans et non provenant d’une production industrielle», explique Pierre Vermette, le copropriétaire. «Nous avons des objets de Saint-Félicien, de Drummondville, de Cap Santé, etc. Ce sont tous des artisans québécois qui fournissent LOLA de leurs différents objets», renchérit Érika Boies, la directrice de la boutique. Sous peu, LOLA recevra de la vaisselle et des éléments de table design signés par Jean-Claude Poitras. «C’est l’une de nos dernières trouvailles et nous en sommes très fiers», souligne Pierre Vermette.

«Il y a aussi les gens qui aiment les salons des artisans, ici, nous en avons plusieurs et, si un artisan vous intéresse en particulier et que nous ne le tenons pas en boutique, il faut nous en parler et il nous fera plaisir de le contacter pour avoir ses produits ici. Nous aimons encourager les artisans d’ici», souligne Érika Boies.

Il y a plein de choses intéressantes qui attirent l’œil et ce, sur 1000 pieds carrés uniquement! Tout un tour de main quoi! Et le tout est agencé, aménagé avec goût. «Et il ne faut pas oublier notre sélection d’articles pour hommes comme des nœuds papillons, des foulards, des montres et des cravates et, encore une fois, le tout réalisé par des artisans», rajoute Pierre Vermette qui a pris sa retraite de la STM l’an dernier après avoir fait, entre autres, le circuit de l’autobus 14 sur Amherst durant 21 ans! À l’ère où l’environnement devient un enjeu de taille pour la société, on sera heureux d’apprendre que «beaucoup de nos produits sont recyclés et écoresponsables», ajoute la très sympa Érika Boies qui a déjà été, dans une autre vie, décoratrice en quincaillerie…

Le vendredi 29 novembre, LOLA recevra la clientèle avec une dégustation de vin chaud, Lors d’un 5@9 (17h à 21h). «On veut connaître les gens du quartier et des activités comme celle-ci nous rapproche de notre clientèle», indique Érika Boies. «Lorsqu’on a un commerce comme le nôtre, il faut chercher à se démarquer, à faire des choses un peu différemment», dit M. Vermette. Pour les Fêtes, LOLA Petite Bourgogne proposera à la clientèle des emballages variés de cadeaux, de petits «kits des Fêtes» sympas pour ne pas avoir à se casser la tête à choisir tel ou tel item et pour se simplifier la vie lorsqu’on est souvent à la course…

«On essaie de mettre sur pied, également, un service de décoration personnalisé pour nos clients à travers la boutique. On pense le démarrer en début d’année prochaine. […] Nous avons des projets plein la tête en ce moment», de dire Érika Boies avec son plus beau sourire. Les clients seront aussi reçus par Samuel, l’assistant et fils du copropriétaire Richard Landry. «Ici, les gens trouveront une atmosphère chaleureuse, familiale et très accueillante», conclut Pierre Vermette.





Boutique Lola, 2652, rue Notre-Dame Ouest, Montréal. T. 514 507-1864 ou www.Lolapetitebourgogne.com