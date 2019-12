Le collier à perle Tahiti de Morrier-Joallerie

MORRIER-JOAILLERIE propose des pièces de joaillerie exclusives et audacieuses, pour hommes, qui expriment la sensibilité de ceux qui les portent. Les pièces de joaillerie sont réalisées en utilisant des diamants, des gemmes et des perles d’exception mis en valeur dans des assemblages comportant des métaux nobles tels que le platine, l’or et l’argent.

La collection des bijoux à perles de Tahiti propose une série de colliers originaux empreints d’une masculinité affirmée. Ils sont composés d’un pendentif au design exclusif, audacieux et raffiné, fabriqué en métal précieux — argent sterling, or jaune, or gris — auquel est suspendue, sur chacun, une perle de Tahiti de forme ronde ou baroque. Le pendentif peut être enfilé tant sur un cordon de cuir que sur une chaîne. Voilà le bijou idéal que l’on ne peut s’empêcher d’offrir à celui qu’on aime. À partir de 295 $.

