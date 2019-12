Physotech pour le manscaping

Parfois on tourne en rond et on ne sait pas quoi offrir en cadeau à quelqu’un. Tout semble ridicule, alors pourquoi ne pas offrir des services d’esthétique en cadeau ?

Physotech, qui vient de fêter ses 36 ans, est l’idéal : électrostimulation, XBody Nouvelle génération, épilation au laser, barbier, photo rajeunissement, massage, etc., on y trouvera toute une panoplie excitante de soins esthétiques pour hommes ! De plus, le «Manscaping» met en valeur les atouts de l’homme, soit par l’épilation au laser, à la cire ou à la tondeuse ou en combinaison. Alors, pourquoi attendre ?



