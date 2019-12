Le Marché de Noël de L’Assomption s’inspire des grands marchés de Noël européens. Il propose de faire vivre la magie de Noël dans un décor scintillant fait de maisonnettes abritant des trésors de métiers d’art et de produits gourmands de la région de Lanaudière.

Installé au centre-ville de L’Assomption, devant le Collège de L’Assomption, et conçu dans la plus pure tradition européenne, le Marché de Noël vous plongera dans une ambiance festive et chaleureuse où le vin chaud traditionnel est à l’honneur et où de grands braseros permettent de se réchauffer et de prolonger la visite. La musique traditionnelle de Noël et la chanson folklorique agrémentent le marché où vous trouverez 70 artisans et producteurs du terroir de la région de Lanaudière et des environs. À la tombée de la nuit, tous seront éblouis par les illuminations grandioses et scintillantes rendant le site encore plus enchanteur. Le Marché de Noël de L’Assomption est l’endroit par excellence pour faire tous ses achats des Fêtes, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Visitez les exposants dans la zone intérieure au Collège de L’Assomption.

Marché de Noël de L’Assomption

270, boulevard de l’Ange-Gardien, L'Assomption (Qc), J5W 1R7



marchedenoeldelassomption.ca