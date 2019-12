Plus de trois cents documents rares et parfois inédits, issus de collections privées, qui tentent de dénouer le mystère entourant le personnage de Colette. Qui était-elle vraiment?

Une femme libre et scandaleuse qui défraie la chronique mondaine en dévoilant un sein nu sur scène et en s'affichant au bras de Mathilde de Morny? L'amoureuse des bêtes et des chats? L'épicurienne qui refuse de sombrer dans la folie de la minceur ou la bonne dame du Palais-Royal qui offre ses sages conseils et à laquelle la France accorde des obsèques nationales? Un ouvrage qui présente en mots comme en images l’histoire déjantée d’une femme inclassable.

Les 7 vies de Colette / Frédéric Maget. Paris: Flammarion, 2019. 229p.