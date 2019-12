Apparu vers la fin des années 1920, la comédie musicale ne cesse de susciter les plus grandes passions, que ce soit sur scène que chez ses spectateurs (ou même ses détracteurs).

Isabelle Wolgust en présente l’histoire et les rythmes, les amours passionnées comme les drames intemporels, passant allègrement de Chantons sous la pluie à La La Land tout en s’attardant aux joyaux que sont Cabaret ou Les Demoiselles de Rochefort. Que ce soit à travers les titres de films, d'artistes, mais également de thématiques et de chansons devenues cultes, passionnés, curieux et néophytes pourront y découvrir et redécouvrir un univers de démesure qui saura révéler avec assurance les madeleines cachées dans les cœurs les plus secs.

Dictionnaire de la comédie musicale / Isabelle Wolgust. Paris: Vendémiaire, 2018. 352p.