Peter Berlin: Icon, artist, photosexual

Avec sa coupe de page, qui n’est pas sans évoquer les jeunes années de René et Nathalie Simard, et ses costumes moulants qui mettent en valeur tous les détails de son anatomie (une conception personnelle visant à accentuer son physique), Peter Berlin s’est rapidement imposé comme la curieuse croisée des chemins entre symbole sexuel gai et quasi œuvre d'art.