Les nostalgiques des jouets renoueront avec plaisir avec cette icône masculine des années 70 et 80, Big Jim. Fabriqué par Mattel, le personnage rencontre un succès fulgurant tant aux États-Unis qu’en Europe.

Richement illustré, le livre de Pascal Pinteau relate l'histoire de cette gamme de jouets, unique en son genre, à travers diverses entrevues avec ses créateurs, la présentation de centaines de documents d'archives et de nombreux témoignages exclusifs et inédits. Petit cadeau en prime, une trentaine de dioramas, spécialement créés, mis en scène et photographiés par l'auteur qui nous montre le héros en pleine action.

Big Jim: un monde d'aventures / Pascal Pinteau. Paris: Bragelonne, 2018. 384p.