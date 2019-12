Un outil pour un langage respectueux

Les professionnel de la santé et de la prévention disposent d’un nouvel outil publié par l'Association canadienne de santé publique, intitulé « Le Poids des mots : pour un langage respectueux en matière de santé sexuelle, de consommation de substances, les ITSS et de sources de stigmatisation intersectionnelles.»

Cet outil peut être utilisé par toute personne travaillant dans le domaine de la santé ou des services sociaux, surtout en lien avec les ITSS, la santé sexuelle et la réduction des méfaits.

Il dresse l'inventaire des termes qui peuvent contribuer à la stigmatisation, en explique les répercussions possibles et propose des solutions de rechange pour favoriser un dialogue plus respectueux et inclusif.

https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/language-tool-f.pdf