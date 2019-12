Un organiste gai remercié de sa paroisse après avoir épousé son compagnon

Un organiste gai a été remercié de deux églises irlandaises après avoir épousé son partenaire de même sexe.

L'organiste - qui a choisi de garder l'anonymat - a été privé de ses attributions dans son église paroissiale de Drumcliffe et une église sœur de Munninane, toutes deux situées à Co Sligo.

Il a affirmé qu'il avait été démis de ses fonctions par le recteur parce qu'il s'est marié avec son compagnon lors d'une cérémonie civile le 27 octobre dernier.

Le recteur aurait rendu visite à son domicile le 11 octobre avant son mariage afin de lui déclarer qu'il était "mal à l'aise" avec le fait de le garder après son mariage de même sexe.

Les églises où il officiait utilisent maintenant de la musique préenregistrée.

Cette décision a donné lieu à une lettre de protestation d'une chrétienne qui a estimé qu'il avait été victime de discrimination "de la manière la plus cruelle et la plus inexplicable possible" contre "l'un des serviteurs fidèles les plus gentils et les plus généreux de l'église". Elle a ajouté que la décision avait été prise "unilatéralement" et que la congrégation locale n'avait pas été consultée.

Une porte-parole du diocèse a précisé que "lors d’une réunion convoquée par l’évêque de Kilmore sur les difficultés pastorales actuelles dans le groupe de paroisses Drumcliffe de Sligo, l’évêque a proposé que les problèmes en question soient traités dans le cadre d’un processus de médiation extérieur à la paroisse".