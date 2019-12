Et Pop, pop pop!

Qui dit célébration dit surprise, musique et danse éclatées! POPO, POPUP, POPLI, POPETTE et POPOTIN sont cinq créatures fantastiques qui aiment faire le party. Elles attendent vos encouragements pour sortir de leur mystérieux monolithe lumineux et ainsi lancer une fête électrisante mettant joie et lumière au cœur de l’hiver. En toile de fond, une projection architecturale met en vedette toutes les créatures de POP!

Comment ça marche?

Au centre de la place des Festivals se dressent d’énigmatiques monolithes dans lesquels sont enfermées les créatures de POP! Libérez-les en les appelant, en leur parlant ou même en chantant. Au fil de vos encouragements, observez chaque monolithe s’illuminer progressivement jusqu’à ce qu’il libère une créature qui s’offre en spectacle. Rassemblez cinq participants pour délivrer toute la bande de POP! en même temps et faire apparaître une surprise.

L'INTENTION CRÉATIVE

Gentilhomme est un studio créatif multidisciplinaire montréalais spécialisé dans la création, la réalisation et la production de films, d'expériences et d'installations interactives qui marquent l'imagination et captivent le public. Primé à maintes reprises, le studio a réalisé des projets partout dans le monde et a acquis une reconnaissance internationale.

« Notre installation interactive est une célébration de la lumière, de la musique, du mouvement et de la culture populaire. Nous espérons que POP! agisse comme un catalyseur d'énergie collective, qui incite à l'échange et à la collaboration entre les gens. Un peu à la manière d'une grande fête où petits et grands sont rassemblés pour chanter, danser, rigoler et partager un peu de chaleur humaine en ce début d'hiver. »

Thibaut Duverneix et Mathieu Léger, respectivement fondateur et directeur artistique de Gentilhomme.

À PROPOS DE LUMINOTHÉRAPIE

Le concours Luminothérapie est le plus important au Québec en matière d’installations temporaires destinées à l’espace public. Chaque année, il propose une expérience hivernale originale, interactive et captivante dans le Quartier des spectacles de Montréal avec une installation à grand déploiement sur la place des Festivals. Luminothérapie vise à stimuler la créativité dans le domaine des installations urbaines et de l’art numérique. Plusieurs quartiers culturels à travers le monde manifestent de l’intérêt pour ces installations d’art participatif et interactif créées pour l’espace public, par des artistes et créateurs locaux. Depuis 2016, six œuvres créées dans le cadre de Luminothérapie et pour le Quartier des spectacles ont voyagé dans plus de 35 villes canadiennes et étrangères.

Pour en savoir plus sur le concours et connaître les gagnants des années passées, consulter le dossier de presse de Luminothérapie.