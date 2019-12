Inclusif ou hypocrite? Avis mitigés sur les produits LGBTQ de la campagne Trump

La campagne du président Donald Trump a introduit de nouvelles marchandises LGBTQ Pride sur son site Web, suscitant des critiques selon lesquelles les offres semblent en contradiction avec les antécédents politiques de son administration.

La marchandise, qui a été signalée pour la première fois par NewNowNext, comprend un T-shirt blanc qui lit "Make America Great Again" en lettres arc-en-ciel. La description du produit se lit comme suit: "Montrez votre soutien à la communauté LGBT et au 45e président avec ce t-shirt exclusif Make America Great Again." Le site vend également un chapeau arc-en-ciel "Make America Great Again", qui est actuellement en rupture de stock

"Trump vend des t-shirts" Pride "quand son administration même attaque quotidiennement des personnes LGBTQ", a tweeté une personne. "C'est comme si nous étions tous dans un épisode de Twilight Zone."

Plusieurs mesures politiques critiquées comme anti-LGBTQ ont été proposées ou promulguées sous l'administration Trump, y compris la politique militaire transgenre controversée du président, qui interdit au personnel transgenre de servir ouvertement et leur refuse l'accès à des soins médicaux affirmant le genre, et la règle proposée par l'administration étendre l'exemption qui permet aux entreprises affiliées à des organisations religieuses d'ignorer les lois anti-discrimination.

De nombreux conseillers et personnes nommées par Trump ont été critiqués pour leurs actions et leurs déclarations contre les personnes LGBTQ. Le mois dernier, NBC News a rapporté que Clarence Mason Weaver, un expert de droite qui appelait l'homosexualité «une abomination», avait été nommé membre du conseil consultatif de la coalition de campagne «Black Voices for Trump».

Ce n'est pas la première fois que la campagne Trump, qui n'a pas répondu à la demande de commentaires de NBC News, est critiquée comme «hypocrite» pour avoir vendu des produits LGBTQ. Plus tôt cette année, pendant le mois de la fierté LGBTQ, la campagne a dévoilé un autre T-shirt blanc avec un drapeau arc-en-ciel qui disait «LGBTQ pour Trump».

Rappelons que Trump a interdit les troupes trans, est contre la protection des emplois LGBT, veut que le ppl puisse refuser les clients LGBT, et refuse la citoyenneté aux enfants de couples homosexuels américains nés hors mariage...

Les électeurs lesbiens, gais, bisexuels, transgenres et queers ont constitué une partie fiable de la base de vote démocrate. En 2016, 78% des électeurs LGBTQ ont déclaré avoir voté pour Hillary Clinton, et en 2018, 82% des électeurs LGBTQ ont déclaré soutenir un candidat démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis, selon des sondages de sortie.

Certains électeurs LGBTQ s’identifient comme faisant partie de la base de Trump, y compris certains membres des Log Cabin Republicans, un groupe conservateur gay qui a fait face à des troubles internes plus tôt cette année après que certains de ses dirigeants ont approuvé la réélection de Trump.

Charles Moran, porte-parole national du républicain Log Cabin, a déclaré que la marchandise LGBTQ dans le magasin de campagne de Trump n'était pas nouvelle et qu'il en avait une forme depuis que Trump avait commencé à courir, mais il dit que la fierté de "Make American Great Again" chapeau dans le magasin est actuellement en rupture de stock est ce qui dit.

"Nous constatons chez les républicains de Log Cabin que ce ne sont pas seulement les républicains traditionnels qui gravitent vers Trump, mais les démocrates et les indépendants mécontents qui sont encouragés par l'approche du président", a déclaré Moran à NBC News. "Les gays ne votent pas nécessairement dans un bloc comme ils l'ont fait par le passé."

Moran a ajouté que le président avait des antécédents de plaidoyer pour la communauté LGBTQ à travers ses paroles et sa politique, citant l'annonce en février de l'administration d'une campagne pour dépénaliser l'homosexualité dans le monde et l'annonce la semaine dernière que le gouvernement américain allait lancer un programme national de prévention du VIH qui distribuera gratuitement des médicaments de prophylaxie pré-exposition au VIH comme exemples de ce plaidoyer.

"Trump a jeté l'ancien livre de jeu et, contrairement aux administrations républicaines précédentes, n'utilise pas la communauté LGBTQ comme un problème de coin", a déclaré Moran.