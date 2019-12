Une fillette transgenre qui veut défendre ses droits

Elsa, une petite Espagnole transgenre de 8 ans, a proclamé un discours poignant de tolérance pour défendre les droits LGBTQ+.

Elsa est une petite fille Espagnole transgenre de huit ans, qui a entamé sa transformation à quatre ans. Elle a décidé de raconter son histoire devant des politiciens de l’Assemblée d’Estrémadure. Elle raconte que depuis son plus jeune âge, elle a baigné dans la tolérance et l’ouverture d’esprit. « J’ai eu la chance d’avoir des amis qui m’acceptent telle que je suis dès le premier jour. » explique-t-elle, avant de dénoncer que beaucoup de personnes n’ont pas cette chance d’être acceptées.

C’est pourquoi la fillette demande aux politiciens de renforcer la défense de la communauté LGBTQ+ : « Le plus important dans tout ça, c’est que mesdames et messieurs, vous qui vous dédiez à la politique malgré les menaces, continuez de voter des lois qui reconnaissent la diversité de chacun, et surtout que les personnes transgenres aient le droit d’être qui elles sont vraiment. »

Selon une étude menée entre 2015 et 2017 par le Pew Research Center américain, l’Espagne serait le troisième pays européen le plus ouvert d’esprit sur le sujet du mariage pour tous. En effet, seulement 7% de la population serait contre le mariage entre deux personnes du même sexe. L’Espagne arrive donc avec ce résultat troisième du podium, juste derrière le Danemark et la Suède. Avec un score élevé de 94%, la Georgie serait le pays européen le moins tolérant.