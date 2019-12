Conçu pour aller au-delà des attentes de la vie moderne

Le tout nouveau VUS de Mercedes-Benz, le GLB 2020, est un véhicule compact qui offre un équilibre ingénieux entre espace généreux, fiabilité et une technologie judicieuse. Chez les concessionnaires au début 2020.

De l’extérieur, le GLB présente une forme robuste digne de l’héritage hors-route des VUS Mercedes-Benz. Épaules musclées, phares à DEL puissants, revêtements de protection et bas de caisse distinctifs créent une puissante impression.

Le GLB a des airs de famille avec son légendaire (et très carré) grand frère de la Classe G. D’ailleurs, il n’opte pas pour les courbes du GLA ou du GLC, il se présente comme un authentique VUS. Son généreux espace de chargement peut atteindre 1,755 litres d’espace une fois les dossiers de sièges repliés pour répondre à vos besoins. Et avec une troisième banquette offerte en option, sept personnes peuvent y prendre place confortablement, un exploit remarquable pour un VUS agile et de forme compacte. Dans sa configuration plus traditionnelle à cinq places, le GLB démontre à quel point il est vraiment très accommodant. D’emblée, ses places arrière fournissent un bon dégagement pour les jambes et la tête, et le coffre est clairement plus volumineux qu’une A 250 à hayon.

À titre de comparatif, on retrouve jusqu’à 1 805 litres d’espace avec les sièges rabaissés au plancher (1 699 litres pour le sept passagers), comparé aux 1 217 litres de la Classe A.

Le GLB a été crée avec beaucoup de talent. Doté des derniers systèmes d’aide à la conduite, il maintient un œil sur la route qui vient et sur les virages.

Son système média à grand écran — judicieusement logé dans le cockpit — est commandé par le nouveau Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Il s’agit essentiellement d’un système du genre SIRI ou Google Assistant conçu par Mercedes-Benz. En utilisant la commande vocale «Hey, Mercedes», vous êtes connecté à la voiture et pouvez lui demander de baisser la température intérieure, de changer de station de radio ou d’appeler un contact dans votre téléphone. Beaucoup de voitures ont la commande vocale, mais celle-ci est beaucoup plus avancée et comporte des éléments d’intelligence artificielle qui s’adaptent aux préférences du conducteur au fil du temps. De plus, l’écran tactile est intuitif et les contrôles sont simples d’usage, ainsi que les commandes vocales ont aussi accès au véhicule, et au cours du temps apprennent vos préférences pour une expérience plus personnalisée.

Tout tourne autour des deux écrans qui incluent l’instrumentation et la navi-gation. On peut jouer avec les menus. On obtient ainsi une foule de données, sans compter les innombrables possibilités de styles pour l’illustration. Ce système est réellement impressionnant.

Toujours dans une optique de transmission d’informations, le GLB possède un affichage à tête haute très complet et modulaire. Concernant l’ergonomie, encore une fois, c’est brillant. Il n’y a pratiquement pas de boutons, autres que ceux de la climatisation. Par contre, on peut gérer le tout à partir du volant, du pavé tactile, de l’écran tactile ou par commandes vocales.

Il n’y a pas un mauvais angle ou quelque chose qui cloche au niveau des proportions sur cette auto. Tout est parfait. La finition générale se veut impeccable, le tout avec une collection de matériaux de bonne facture. Un recouvrement presque complet en cuir, en boiseries finement travaillées de même que des appliques en aluminium meublent l’aire de vie. Le GLB a beau être dans les premiers échelons de gamme, il offre une véritable et totale expérience à la Mercedes-Benz.

Deux déclinaisons : GLB 250 et AMG GLB35

Pour le marché canadien, deux déclinaisons du GLB seront offertes, soit le GLB 250 et l’AMG GLB 35, chacune alimentée par un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, associé à une boîte automatique à double embrayage à huit rapports. La transmission intégrale 4MATIC s’offre de série sur toutes les versions.

Si vous êtes à la recherche de sensations fortes à bord de votre GLB, c’est l’AMG GLB 35, avec ses 302 chevaux qu’il vous faut. Ainsi, le GLB est à la fois rapide, dynamique et encore plus beau grâce à ses énormes jantes de 21 pouces, sa suspension rabaissée et ses gigantesques étriers de frein, s’éloignant davantage de sa vocation de véhicule utilitaire. En réalité, c’est un véhicule survitaminé disponible plus tard en 2020.

